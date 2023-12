L'IUT de Chalon invite les futurs étudiants à des journées d'immersion

L’IUT de Chalon-sur-Saône invite les lycéens à explorer leur avenir en rejoignant l’un de ses quatre Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) le temps d’une demi- journée ou d’une journée.

Cette expérience immersive leur permettra de se mettre dans la peau d’un étudiant et de les aider dans le choix crucial de leur orientation post bac.

LES AVANTAGES DES DEMI-JOURNÉES / JOURNÉES D’IMMERSION :

Découvrir une formation :

Intégrer l’un de nos départements permet de découvrir les différents enseignements dispensés, l’organisation des études, les installations spécifiques, les attendus de la formation, les évaluations...

Mieux connaître l’IUT :

C’est l’occasion d’avoir un aperçu global de l’environnement académique avec une visite des locaux, des échanges avec les enseignants et les étudiants, des informations sur les services proposés sur place (bibliothèque et restaurant universitaires) et une découverte du cadre de travail et de la vie étudiante chalonnaise.

S’informer sur les débouchés :

Les lycéens pourront se renseigner sur les perspectives professionnelles qu’offrent les études à l’IUT, que ce soit en termes de stage / alternance mais aussi de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour participer, les lycéens doivent contacter directement la formation qui les intéresse pour connaître les différentes dates proposées. Ils trouveront toutes les informations de contact et d’inscription sur le site internet de l’IUT dans la rubriqueActualités.