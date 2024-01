Mangez tôt pour préserver votre santé...

Prendre son premier et son dernier repas de la journée de bonne heure contribuerait à prévenir les risques de maladie cardiovasculaire selon une étude d'ampleur publiée en décembre et pilotée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'Institut de santé globale de Barcelone, l'Inserm et l'université Sorbonne Paris Nord.