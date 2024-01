CES Las Vegas - La Bourgogne-Franche-Comté veut séduire des investisseurs au salon international des nouvelles technologies

Les grands groupes viennent y nouer des partenariats, des relations d’affaires avec des entreprises maîtrisant des technologies de pointe dans divers domaines tels que le numérique, l’électronique, les mobilités, la santé, l’industrie... ou bien encore s’implanter en Europe de l’Ouest. Des opportunités pour la région et les vingt start-ups faisant partie de la délégation régionale ; en 2023, plus de 3 200 exposants de plus de 150 pays avaient fait le déplacement.



Nouveauté de l’édition 2024 : fédérer pour plus de visibilité

La Bourgogne - Franche-Comté est présente à travers un stand régional aux côtés de 20 entreprises qui illustrent les compétences de la Bourgogne-Franche-Comté dans les compétences en foodtech, medtech, healthtech, mobility et robotique.

L’alliance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par son vice-président Patrick Molinoz, en charge des transitions numériques, de l’innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l’export, de l’Agence Économique Régionale (AER BFC), de la CCI Bourgogne - Franche-Comté et de Bourgogne - Franche-Comté Numérique permet de fédérer et de prospecter à plusieurs structures pour multiplier les points de contacts avec les investisseurs.

La présence de la Bourgogne-Franche-Comté au CES de Las Vegas, s’inscrit dans le cadre du programme régional des actions collectives à l’international. Il constitue l’un des axes forts des actions du Conseil régional en faveur du développement des entreprises à l’international.

Fruit d’une large concertation auprès des filières, clusters, groupements, pôles de compétitivité, ce programme est mis en œuvre par la Chambre régionale de commerce et d’industrie et financé par le Conseil régional.

Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales par an.



Une Région attractive avec la FrenchTech

5e région de France la plus attractive en 2023, la Bourgogne - Franche-Comté se distingue par le coût attractif de l’immobilier d’entreprise et du foncier économique, l’excellence de sa recherche publique et privée, sa culture et ses emplois industriels mais aussi par sa capacité à innover.

La région Bourgogne - Franche-Comté a été labellisée « capitale French Tech » en 2023 et avec ce label et la qualité de l’accompagnement à l’innovation, la région Bourgogne - Franche-Comté se distingue par sa réussite aux programmes de financement de l’innovation : déjà 136 projets lauréats de France 2030 et une centaine de projets d’innovation soutenus chaque année par la Région.

Région attentive à ce que l’innovation soit présente sur tous les territoires, métropolitains, urbains comme ruraux, la Bourgogne-Franche-Comté se caractérise par un écosystème de l’innovation réactif, associant de façon étroite Universités et entreprises avec un incubateur régional présent sur tous les territoires, 4 accélérateurs thématiques (numérique, alimentation, santé, microtechniques) et 6 pôles de compétitivité (Pôle véhicule du futur, Nuclear Valley, PMT, Polymeris, Vitagora, Infr@2050Infr@2050).

La Bourgogne-Franche-Comté offre un environnement dynamique et propice à la concrétisation de projets, avec notamment la présence de 80 000 étudiants.



Les start-ups de Bourgogne-Franche-Comté au CES LAS VEGAS 2024

5DISCOVERY, 1re plateforme de formations Softskills & Hardskills inclusives en Réalité Virtuelle (Nevers)

ABEYE, start-up soutenu par le réseau d'opticiens Atol à Beaune, pour son développement de lunettes innovantes aidant les dyslexiques à lire (Beaune).

ALLYBOKUS

BEEM SOLAIRE (kit solaire)

BLUE FROG, acteur majeur de la robotique sociale en Europe, notamment suite au déploiement de plusieurs milliers de robots pour l’éducation, l’inclusion, l’assistance aux seniors et l’accueil.

CLHYNN (permettre et accélérer la transition vers la mobilité verte avec l’hydrogène à Besançon)

DLM SOFT (Développement Logiciel Métier à Châtenoy-en-Bresse)

HLP SERVICES acteur innovant et complet dans l’amélioration des performances des industriels regroupant trois métiers : le conseil, le logiciel et la production de matériel (Doubs)

HLP STUDIO (agence de communication à Brognard dans le Doubs)

INOBYZ (accélérateur d’entreprises, accompagnement des porteurs de projets innovants à Mâcon)

INOCEL (pile à combustible à hydrogène)

LUXOR GROUP

METAFORMAPRO SA

ON HEALTH TV (plateforme média consacrée exclusivement à l’Innovation Santé, Thorey-sous-Charny)

ONLINEFORMAPRO (Pionnier du e-learning en France, à Vesoul)

ORGAMY (plateforme pour apporter un service de secrétariat santé inclusif, sécurisé et vraiment performant à tous les professionnels de santé à Mâcon)

PHIGI - SATT SAYENS (Engagée aux côtés des chercheurs et des entreprises pour faire de la science le futur de l’innovation à Dijon)

SILMACH (experte des systèmes micromécaniques sur silicium à Besançon)

STARENCO (entreprise spécialisée dans le développement de l'énergie solaire photovoltaïque à Chevigny-Saint-Sauveur)

VISIPERF (développement de technologies innovantes dédiées à la communication des réseaux à Audincourt)