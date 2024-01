La Banque de France se mobilise pour l’opération pièces jaunes afin de collecter un maximum de dons pour financer des projets pour les enfants et adolescents hospitalisés

Depuis son lancement en 1989, la Banque de France est partenaire de l’opération Pièces Jaunes en soutien aux enfants et aux adolescents hospitalisés. En 2024 pour sa 35ème édition, l’opération se tiendra du 10 janvier au 4 février. Les dons pourront se faire en ligne et via les tirelires, qui avaient fait leur grand retour l’année dernière.

Dès le 10 janvier, l’opération Pièces Jaunes se déclinera sur tout le territoire pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés, ainsi que celui de leurs parents. Comme chaque année, la fondation Hôpitaux de Paris‐Hôpitaux de France et la Banque de France sont mobilisés pour collecter puis répartir les fonds à travers de nombreux projets dans des structures médicales françaises.

En cette année de Jeux Olympiques et Paralympiques, les bienfaits du sport sur la santé seront mis à l’honneur par les Pièces Jaunes

Pour cette année olympique, la campagne portera sur les bienfaits du sport sur la santé pour les enfants et adolescents à l’hôpital. Les pièces collectées pourront être rapportées dans plus de 8000 bureaux de Poste et près de 400 bornes habillées aux couleurs des Pièces Jaunes disposées dans les magasins partenaires.

Les dons pourront également se faire en ligne grâce au QR code ci‐contre, ainsi que par SMS en envoyant DON au 92 111. Des dons et arrondis en caisse seront proposés dans neuf enseignes. Pour faire un don en ligne rendez‐vous sur le site : www.piecesjaunes.fr

En 2023, l’opération présidée par Brigitte Macron et Didier Deschamps avait permis de récolter 6 millions d’euros et de financer 209 projets via une collecte digitale et une collecte physique de 119 tonnes de pièces jaunes. L’an dernier, les agents de la Banque de France ont trié plus d’1,3 million de pièces métalliques.

Depuis la création de l’opération Pièces Jaunes, plus de 9700 projets ont pris vie dans les établissements hospitaliers français, pour faire face à l’évolution des besoins et des problématiques rencontrées par les hôpitaux, les enfants, les adolescents et leurs familles.