Bourgogne - Projet de Centre de Rétention Administrative régional près de Dijon prévu pour 2026

Le préfet Franck Robine, lors de la cérémonie des vœux, a souligné l'importance de la lutte contre l'immigration irrégulière, mettant en avant l'augmentation significative des renvois de personnes en situation irrégulière en 2023 : 117 personnes ont été reconduites à la frontière, soit une hausse de plus de 44 % par rapport à l'année précédente. Dans ce contexte, il a annoncé le projet de construction d'un nouveau centre de rétention administrative (CRA) d'ici 2026. Ce centre, premier du genre à l'échelle régionale, sera situé sur le site de l'ancienne base aérienne 102 Longvic-Dijon, actuel emplacement de l’école de gendarmerie de Dijon.

Cette initiative vise à renforcer les capacités d'intervention de l’État dans la gestion de l'immigration irrégulière. Le futur CRA offrira 140 places et permettra de réduire la nécessité d'escorte policière vers les centres existants à Metz, Strasbourg et Lyon. « Cela libérera nos forces de police pour qu'elles se concentrent davantage sur leurs missions de sécurité en Côte-d’Or », a précisé le préfet.

Le centre de rétention administrative est destiné à maintenir en lieu fermé les étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement, en attendant leur renvoi forcé. La durée de la rétention, initialement fixée par l'administration, peut être prolongée par le juge si le départ immédiat de l'étranger est impossible, avec une limite maximale de 90 jours (exception faite pour les cas liés au terrorisme). Les personnes retenues jouissent de certains droits et peuvent bénéficier du soutien d'associations. Le préfet a également souligné l'importance de lutter contre les réseaux de passeurs, en rappelant que la loi sur l'immigration a récemment porté la peine maximale pour ces délits à 10 ans.

Jeannette Monarchi