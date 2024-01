SANTE - Un test trois en un ...

Pour gagner du temps et améliorer la prise en charge des patients, le laboratoire français Toda Pharma a développé un nouveau test combiné « Toda covdiag x triplex » pour détecter les trois virus en même temps par un seul prélèvement.



PLUS DE 98 % DE PRÉCISION

Les infections virales en saison hivernale ne manquent pas, et les épidémies de différentes maladies sont souvent concomitantes. Mi-décembre 2023 par exemple, alors que la bronchiolite était à son pic, les indicateurs de Covid-19 et de grippe étaient également en hausse. Or, leurs symptômes sont plus ou moins similaires, ce qui ne facilite pas la tâche au corps médical pour reconnaître la pathologie et la soigner en conséquence.



« Grâce à ce nouveau test, la confusion entre la Covid-19, la bronchiolite et la grippe peut être évitée, offrant aux professionnels un véritable gain de temps sur les diagnostics et une optimisation de la prise en charge des patients », explique Daniel Berros, pharmacien responsable chez Toda Pharma dans un communiqué. Ainsi, ce test nasal pourrait contribuer à diminuer l'engorgement des hôpitaux, cliniques et médecins face à ces maladies simultanées. Rapide, il serait aussi très fiable avec un taux de précision de 98,4 % pour la bronchiolite, de 98,8 % pour le Covid-19 et la grippe A, et de 99 % pour la grippe B.



Pour éviter autant que possible de tomber malade, suivez les recommandations des gestes barrières comme vous laver les mains fréquemment et aérer les espaces.



M.G