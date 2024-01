LOI IMMIGRATION - Des rassemblements annoncés à Chalon, Mâcon, Autun, Cluny et Louhans le dimanche 21 janvier

Communiqué de presse de la CGT Saône et Loire

La loi sur l’immigration a été adoptée au Parlement grâce aux voix de la droite et de l’extrême droite. Cette loi met en place un système entraînant une grave précarisation du droit au séjour et permet une criminalisation du statut d’immigrant·e. Son contenu reprend les principales propositions du Rassemblement national et remet en cause nos principes républicains.

L’application du principe de préférence nationale à des aides sociales vitales conduira à ce que les étranger·es en soient exclus. C’est la double peine pour les femmes étrangères. Exclusion des personnes visées par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) du droit à l’hébergement d’urgence. L’arbitraire envers les étranger·es et leur insécurité juridique sont renforcés. Le droit du sol est remis en cause et l’acquisition de la nationalité française ne sera plus automatique pour les enfants né·es en France mais dont les parents sont étranger·es. Le délit de séjour irrégulier, aboli en 2012, est rétabli. Contrairement à ce que le gouvernement prétend, cette loi ne facilite en rien les régularisations par le travail. Une réforme de l’aide médicale d’État est annoncée. Les étudiant·es étranger·es devront fournir une caution pour avoir accès à un titre de séjour. Fondées sur l’amalgame mensonger immigration = insécurité, les mesures votées sont dangereuses, non seulement pour les personnes étrangères présentes sur le territoire français mais également pour la société en elle-même, en ce que ce projet s’attaque aux principes fondamentaux des droits de l’homme fondateurs de notre système.

L’Union Départementale CGT 71 appelle toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France lepénisée à la résistance, à la mobilisation et la désobéissance civile à l’image de ce qu’ont déjà lancé 32 conseils départementaux qui annoncent qu’ils n’appliqueront pas cette loi de la honte.

Montrons que la France, c’est la liberté, l’égalité et la fraternité. Montrons que la France, c’est la solidarité que chaque jour nous faisons vivre sur nos lieux de travail en nous entraidant entre collègues quelle que soit notre religion ou notre nationalité. Montrons que la France, c’est l’humanité que nous faisons vivre dans nos écoles en nous mobilisant pour refuser l’expulsion d’enfants, et en nous battons pour que toutes les familles puissent avoirun toit.

Les unions locales CGT ont pris part à la construction d’initiatives pour contribuer à une riposte la plus large possible pour enterrer ce texte de la honte. Des manifestations et rassemblements s’organisent, ci-dessous, ceux dont nous avons la connaissance pour le moment.

ORGANISONS LA RIPOSTE !

➢ Chalon : rassemblement place de Beaune à 10h30 ➢ Macon : rassemblement Esplanade à 11h00

➢ Autun : rassemblement devant la mairie à 10h30 ➢ Cluny : marche (initiative LDH) à 10h30

➢ Louhans : rassemblement en préparation 10h30 ?