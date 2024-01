Nouvelle année rime avec nouveautés au Toqué Art Bar !

Installée depuis le 23 février 2022, après une phase de travaux importante dans des locaux, Cathy Cardoso poursuit son projet de 'concept bar'. Pour célébrer sa 2e année d'existence, elle a prévu un week-end festif au sein de son établissement : une animation photo avec Adrien Voredini à un prix très abordable, et les Louves de Vénus pour l'ambiance décoration dans une caravane installée sur la terrasse. Côté bar, les premiers clients se verront offrir un verre de l'amitié, et cette journée mémorable se conclura par une soirée animée par un DJ. Comme cet anniversaire coïncide avec le carnaval, les meilleurs déguisements seront récompensés. L'événement suivant ce week-end anniversaire est prévu le 1er mars avec une soirée œnologie (dégustation de 4 verres de vins bio pendant un repas préparé par Aurélien et Grégoire du Salon Grégoire de Givry, qui délocalise ses cuisines à Chalon-sur-Saône pour l’occasion). Au cours de cette soirée, Sandrine Dauvergne, du Domaine de la Luolle à Moroges, présentera son livre.

« Nous souhaitons que le ‘Toqué Art Bar’ devienne le rendez-vous des copains ! » affirment clairement Cathy et Aurélien.

Justement, en cuisine, le Chef du Toqué Art Bar propose de la cuisine traditionnelle, familiale, avec des produits frais et de saison. Ses spécialités : plats en sauce et ballotines de volaille farcies à la gambas, avec comme priorité « faire plaisir surtout aux gens ». Les brunchs continueront d’être organisés et bientôt, une carte traiteur sera proposée. Aussi, pizzas, burgers maison et woks, aux légumes de saison, raviront vos papilles. Nouveauté : deux dimanches par mois, un petit marché s’installe au Toqué Art Bar avec du poulet fermier (à consommer sur place ou à emporter) accompagné d’un gratin dauphinois. En été, ‘L’apéro des copains’ prendra place avec des terrines maison, des bruschettas…

Pour consulter le programme des animations, les menus du jour ou pour les réservations : Fb Toqué Art Bar et Tél. 09 81 97 53 95.

Publi-rédactionnel