Les membres du Tir sportif de Châtenoy le Royal ont fêté l’épiphanie samedi 13 janvier.

C’est le soir, après avoir tout rangé ce qui a servi au déroulement du 2ème critérium des écoles de tir, que les membres et les bénévoles du Tir Sportif de Châtenoy le Royal se sont retrouvés pour fêter l’épiphanie.

En présence de Roland Bertin 1er adjoint représentant le maire de la commune, de Marie-Thérèse Boissot adjointe, de Daniel Rebillard président de l’OMS et de Gérard Tollard, président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 71 que les rois ont été tirés, normal me direz-vous dans un club de tir mais détrompez-vous, ce ne sont que les parts de galettes que les convives ont tirées, espérant trouver la précieuse fève.

Daniel Guillot, dans son petit discours de vœux, a remercié les élus, le président de l’OMS et le président du comité des MJSEA de leur présence.

Le premier adjoint, Roland Bertin a salué la belle réussite des tireurs de Châtenoy, exprimant aussi la volonté de la municipalité d’être toujours présente aux côtés du Tir Sportif fleuron de la commune. Il a souhaité une très belle année à tous qu’elle soit sportive ou familiale.

C.Cléaux