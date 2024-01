Givry, un travail d’équipe mis en avant par Sébastien Ragot lors de la présentation de ses vœux aux habitants.

C’est dans la Halle ronde que Sébastien Ragot et son équipe municipale ont présenté leurs vœux aux habitants, commerçants, artisans… de la commune de Givry. On pouvait noter la présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, de Danièle Picard députée suppléante de Rémy Rebeyrotte, de membres d’associations givrotines…

Dans son discours de bienvenue, Sébastien Ragot a surtout fait état des réalisations dans la commune. Il a aussi mis en avant le travail collectif effectué par les élus sur les dossiers importants avec l’appui des agents des services de la mairie. Il a rappelé la mise en place du conseil municipal des jeunes, l’installation du CCAS dans de nouveaux locaux, les atouts d’attractivité de la commune… Pour la présentation des chantiers importants, il a passé la parole à la 1ère adjointe.

Une présentation des réalisations et surtout de celles à venir pour 2024 par la 1ère adjointe avec la réhabilitation et réaménagement de l’école : rénovation énergétique et fonctionnelle, le projet prévoit la mise en accessibilité complète de l'école pour les personnes porteuses de handicap ainsi que la création de salles d'activités au dernier étage. Le projet prévoit aussi la désimperméabilisation partielle de la cour et la création de préaux. Le projet architectural a été validé par le Conseil municipal. Le montant de cette rénovation globale est à hauteur de 2,5 millions d’euros. Comme beaucoup de communes, un accent fort est mis sur la rénovation de l’éclairage public avec le remplacement de l’existant par des leds.

Monsieur le maire a précisé que le budget de la commune était maîtrisé et qu’il n’y aurait pas de recours à l’emprunt, pour tous les travaux de rénovation et d’amélioration énergétique comme la chaufferie des écoles, collège… feront l’objet de subvention.

Dans les grands évènements : le tour de France cycliste devrait passer par Givry.

C.Cléaux