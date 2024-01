Retour en images sur la soirée des médaillés de la STAC

Samedi 20 janvier 2024 à 20 heures 10, les salariés de Transdev-STAC étaient invités à se rendre au Colisée, juste après le match de championnat de France de basket Élan Chalon-JL de Bourg-en-Bresse (62-89) pour la traditionnelle cérémonie de remise des médailles.

Une remise de médailles animée par David Edmont, le directeur de Transdev-STAC Chalon-sur-Saône, Karine Plissonnier, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon excusé, et Driss Essabar.



Voici la liste des médaillés du Travail de Transdev STAC pour cette promotion 2023/2024. 7 agents ont été décorés et mis à l’honneur :

Médaille Argent (20 ans)

Cédric Boireau, mécanicien

Maher Hellal, conducteur receveur

Youssef Rajillah, conducteur receveur

Médaille Vermeil (30 ans)

Aurelio Gutierrez, agent technique vélo

Médaille Grand Or (40 ans)

Valérie Corsel, retraitée depuis le 1er juillet 2023

Christian Vollet, retraité depuis le 28 février 2023

Martial Romera, conducteur receveur

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati