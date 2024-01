AGRICULTEURS - Le mouvement de colère va-t-il gagner la Saône et Loire ?

La Saône et Loire ne devrait pas échapper à l'embrasement de la filière agricole. Une situation qui se généralise après les coups de force dans le Sud-Ouest. Alors que les consultations de la filière se multiplient du côté du gouvernement, l'accident tragique qui a frappé l'Ariège ce mardi matin, a tendu encore un peu plus les choses. La profession est en train d'organiser des opérations escargots sur le département, et ciblant les axes principaux tels que la RCEA. La situation est telle que la Présidente de la Région Bourgogne-Franche Comté qui devait se rendre à Buxy ce mercredi à l'occasion des voeux de la Communauté de Communes, annulé sa venue.

L'épicentre de la mobilisation pourrait se jouer au niveau du rond-point Jeanne Rose, à partir de la fin de matinée. Si vous devez utiliser cet axe, il est plus prudent de l'éviter entre la fin de matinée et le début d'après-midi.

L.G