Vous aimez l’orthographe… alors, venez samedi après-midi à Fragnes-La Loyère participer à la Dictée du Rotary

Le club Chalon Saint-Vincent organise sa désormais traditionnelle dictée du Rotary ce samedi après-midi 27 janvier, à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère, en partenariat avec le CCAS de la commune.

Deux textes seront à nouveau proposés à la réflexion des participants, attendus en nombre à la salle des fêtes fraloise, sise 114 rue du Bourg. L’un pour les enfants de CM1 à la 5e et l’autre pour les adolescents et les adultes. A noter qu’il y aura deux niveaux, aussi bien pour la dictée des jeunes que pour celle des moins jeunes. Et comme toujours, des livres viendront récompenser ceux qui se débrouilleront le mieux avec les pièges de l’orthographe.

L’ouverture des portes est prévue à 14 heures avec début des deux dictées à 14h 30. L’inscription est gratuite mais il sera possible, si vous le souhaitez, de faire un don au profit de l’association chalonnaise PEL’MEL (Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire). Une des nombreuses associations qui en France lutte contre l’illettrisme en accompagnant vers l’autonomie dans les situations simples de la vie courante des personnes touchées par ce véritable fléau.

Gabriel-Henri THEULOT