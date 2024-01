ENVIE 71 : ouverture le 1 er février à Chalon-sur-Saône

Toute l’équipe se prépare à vous accueillir dans un espace dédié, où nous vous proposerons une sélection d'électroménagers reconditionnés à des tarifs avantageux, alignés sur nos valeurs sociales et environnementales.

DONNER UNE SECONDE VIE À VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Envie 71 réalise une collecte de plus de 400 tonnes d'appareils électroménagers usagés par an, provenant des grandes enseignes de la région chalonnaise. Parmi cette quantité, un grand nombre des appareils récupérés peuvent bénéficier d'une rénovation, tandis que les pièces détachées des autres sont réemployées méticuleusement. Chaque appareil traité équivaut à une économie de déchets moyenne de 50 kg. À la suite de cette collecte, les appareils sont acheminés vers notre atelier de réparation où ils subissent un processus rigoureux incluant réparation, test, lavage et garantissant ainsi leur parfait état de fonctionnement.

Les tarifs proposés affichent de petits prix se situant entre 40 et 60 % en deçà des prix neufs et chaque appareil est garanti 2 ans. Un des premiers objectifs est l’accessibilité des appareils électroménagers à des coûts abordables pour chacun.

SOUTENIR L’EMPLOI SOLIDAIRE

L'équipe d'Envie 71 se compose de 13 salariés, parmi lesquels les deux tiers sont des personnes en transition professionnelle. Ils intègrent l’équipe à travers des contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI), pour une période maximale de deux ans. Sous la supervision quotidienne de deux chefs d'équipe, Renaud Nordet et David Chognon, les salariés exercent leurs compétences et force de travail dans les domaines de la collecte, de la réparation, du magasinage et de la vente. Leur expérience au sein d’Envie leur offre la possibilité de se projeter dans le monde du travail en élaborant un projet professionnel précis grâce à l’accompagnement d’une conseillère en insertion professionnelle, Magali Mosa. Ensemble, ils élaborent un parcours sur mesure et mettent en lumière les conditions d’accès au marché du travail et emploi visés.