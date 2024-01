Remise d’équipement sportifs à la section rugby féminin du collège Jean Vilar

Ce Lundi 22 Janvier 2024 M. Bruandet Principal du collège Jean Vilar à Chalon Sur Saone accueillait Jean François Contant, président de la ligue Bourgogne Franche Comté de rugby, venu remettre une dotation en matériel pour récompenser les joueuses scolarisées en section sportive rugby et contribuer au développement de la pratique féminine.

En effet le club des coquelicots chalonnais RFCC développe en partenariat avec le collège Jean Vilar la pratique féminine du rugby dans le cadre d’une section sportive scolaire depuis 2015. 35 jeunes joueuses pratiquent l’activité de la découverte au perfectionnement dès la classe de 6ème.

Notre groupe scolarisé en classe de 4ème et 3ème évolue et brille cette année en compétition UNSS sous les couleurs du collège Jean Vilar, et fédérale, sous la bannière des coquelicots.

Dans le cadre des compétitions organisées sous l’égide de la FFR notre groupe est à ce jour invaincu, dans le cadre de la première compétition féminine U15 à VII portée par notre ligue qui innove à ce titre et valorise la pratique féminine du rugby.

Notre groupe évolue également dans le cadre du championnat mixte en jeu à X et compte à ce jour 6 victoires en 8 rencontres contres des équipes essentiellement composées de garçons.

Dans le cadre du sport scolaire sous l’égide de l’UNSS l’ambition du groupe est également importante. Nous viserons cette année le titre de championne de France UNSS à VII comme à X.

