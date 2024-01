Les reines du Carnaval de Chalon essaient leurs robes de soirée

La reine du Carnaval de Chalon 2024 et les vice-présidentes se préparent pour les festivités. C'était soirée essayage vendredi chez Noces Blanches. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce vendredi 26 janvier 2024 était une étape importante pour les reines du Carnaval de Chalon 2024.

En effet, c'est accompagnées par Brigitte Jimenez, la responsable de la Commission des Reines, et Annabelle Roth, la reine des Charreaux 2011-2012 et membre de la Commission des Reines, que Jade André, la reine du Carnaval de Chalon 2024, et les vice-reines Tatiana Millot et Emma Beaufils avaient rendez-vous à 19 heures chez Noces Blanches.

Située au 4 Quai des Messageries, cette boutique propose entre autres des robes de mariée haute couture pour les femmes qui cherchent l'élégance et le raffinement pour leur jour de mariage. Chaque robe est conçue avec soin pour refléter la personnalité unique de la mariée, en utilisant des matières de qualité supérieure et des techniques de couture exceptionnelles.

Fort d'une équipe de talentueux designers, Sébastien Pelletier, son gérant est la personne la mieux indiquée pour conseiller nos trois beautés.

Ce dernier a mis son expertise au service des reines pour créer de sompteuses robes qui en feront rêver plus d'une, à n'en point douter.

Bien entendu, vous ne verrez pas les robes dans la galerie de photos. Il va falloir être patient et attendre que ces charmantes demoiselles se rendent prochainement au studio Josyane et Julien Piffaut pour les découvrir sur la photo officielle.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati