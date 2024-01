Vous avez dit 305 euros de frais supplémentaire pour les députés ? On avait oublié de dire que les sénateurs se sont octroyés 700 euros d'augmentation

"Pour tenir compte des conséquences du contexte inflationniste". C'est sans doute la justification qui risque d'en faire bondir plus d'un. Alors qu'il y a quelques jours, on s'offusquait du mauvais timing des députés pour voter une rallonge sur l'enveloppe de leurs frais parlementaires de 305 euros, les Sénateurs avaient voté de leurs côtés une indemnité supplémentaire de 700 euros en toute discrétion à la mi-novembre. Un vote qui vient de refaire surface.

Deux hausses totalement insensées en terme de symbole. Deux hausses qui tombent au plus mal alors même que les Français sont appelés à se serrer la ceinture. Une image désastreuse qui vient toujours plus malmener la représentation politique auprès du grand public. On pourra sans doute trouver tous les éléments de langage pour justifier une telle hausse... et si finalement la plus utile des décisions aurait été d'abaisser justement ses frais parlementaires ... toujours dans le sens de l'exemple ? Ca ne fait pas de mal de rêver un peu...

L.G