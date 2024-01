"Rémy Rebeyrotte ou l’art de parler pour ne rien dire" pour les écologistes de Saône et Loire

S’il s’exprime beaucoup par communiqué de presse, ad nauseam, on voit beaucoup moins le député macroniste Rémy Rebeyrotte sur les barrages d’agriculteurs. Il faut dire qu’il serait assez risqué pour lui d’y pointer le bout de son nez.

En effet, les eurodéputés de son camp au Parlement européen, ceux de Renew, ont voté ces dernières années tous les traités de libre-échange qui tuent les agriculteurs européens en mettant en concurrence leurs produits avec des pays situés à des milliers de kilomètres, et dont les pratiques agricoles, par ailleurs incontrôlables, sont beaucoup moins respectueuses de l’environnement que celles prévalant au sein de l’Union européenne. Dernièrement, ils ont ainsi approuvé massivement, en novembre, l’accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Une bien mauvaise manière faite à ceux qui, en France comme dans les autres pays de l’Union européenne, jouent le jeu d’une agriculture responsable, soucieuse de renouveler ses pratiques et de jeter les bases de rapports de confiance avec les citoyens européens.

La presse locale s’en est fait l’écho, lors de ses vœux, formulés lundi soir dans une salle creusotine, chauffée et bien à l’abri de la colère des agriculteurs, Remy Rebeyrotte a longuement discouru pour…ne rien dire.

Les écologistes, qui défendent depuis toujours une agriculture rémunératrice des paysans, respectueuse de l’environnement et soucieuse de la santé de tous, sont quant à eux sur le terrain et se mettent à portée de baffes. En témoigne la présence ce mercredi dans notre région de la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, venue visiter des exploitations agricoles, rencontrer des agriculteurs et tordre le cou à la stérile opposition entre écologie et agriculture

Rémy Rebeyrotte ferait mieux de faire l’inventaire des coups que lui et ses amis ont portés aux agriculteurs. Il parlerait ainsi moins à tort et à travers.

Dominique Cornet

Pour les Ecologistes de Saône-et-Loire