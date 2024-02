Une réunion hebdomadaire du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités très animée

Après leur 3ème samedi avec leur nouveau barnum, le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités tenait sa réunion hebdomadaire lundi soir à la Maison des Associations - Espace Jean Jean Si leur cheval de bataille reste principalement axé sur les effets indésirables de la vaccination contre le Covid-19 (ou plutôt des injections, comme ils les désignent)n c'était aussi l'occasion de revenir sur les premiers contacts établis avec le mouvement des agriculteurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Co-présidée par Pascal Poyen et Dominique Putigny, la réunion hebdomaire du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités a eu lieu comme à l'accoutumé ce lundi 29 janvier à 19 heures à la Maison des Associations - Espace Jean Zay.

L'occasion de revenir sur «le travail qualitatif» de la nouvelle mise en place de leur stand et leur nouveau barnum et de faire un large focus sur les effets indésirables des injections, comme ils désignent la campagne gouvernementale de vaccination contre le Covid-19.

Le Collectif est également revenu sur le soutien grandissant de leur mouvement, notamment auprès des jeunes, voire les remerciements constatés de visu.

«Beaucoup ont besoin d'en parler et d'autres manifestent de plus en plus leur inquiétude», nous explique Dominique, «les gens qui viennent nous voir sont souvent vaccinés et beaucoup ne veulent plus se faire vacciner».

Si de bon nombre des membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités soutiennent personnellement le mouvement des agriculteurs, certains d'entre eux résidant en zone rurale, c'est aussi l'occasion d'établir des liens avec ces derniers. Pour ce faire, une délégation s'est rendu au blocage vers Tournus. Des premiers contacts ont même été noués et le Collectif réfléchit déjà à la forme à prendre pour montrer son soutien au mouvement.

«Ils en veulent», constate tous de go Jean-Christophe, un des membres de la délégation qui s'est dite «agréablement surprise» par la détermination des agriculteurs.

«Il y avait au moins 210 tracteurs qui bloquaient les deux voies de l'autoroute», précise ce dernier.

Une réunion sera prévue à cet effet. Allons-nous vers une convergence des luttes ?

Info Chalon vous tiendra au courant prochainement à ce sujet.

Une délégation d'une dizaine de membres participera également aux Rencontres citoyennes internationales autour des effets indésirables du Covid long et des vaccins qui aura lieu ce samedi 3 février 2024 au Centre des Congrès de Vierzon (Cher).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati