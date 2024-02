Plus de 300 personnes au Mégarama Chalon pour la soirée «L'homme d'argile»

Une soirée qui a eu lieu en présence du comédien Raphaël Thiéry et de la cheffe-costumière Véronique Trémoureux. Plus de détails avec Info Chalon.

Tourné en Saône-et-Loire à Étang-sur-Arroux, Anost, La Comelle (Château du Jeu) et à Château-Chinon (Nièvre), «L'homme d'argile» était projeté au Mégarama Chalon ce jeudi 1er février à 19 heures 30, à l'occasion d'une soirée ciné-débat proposée par l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine.

Soutenu par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et réalisé par Anaïs Tellenne, le film était visiblement très attendu puisque qu'il était à guichets fermés. En effet, plus de 300 personnes ont pris leur place.

Synopsis : Raphaël n'a qu'un œil. Il est le gardien d'un manoir dans lequel plus personne ne vit. À presque 60 ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l'entrée du grand domaine bourgeois. Entre la chasse aux taupes, la cornemuse et les tours dans la Kangoo de la postière les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d'orage, Garance, l'héritière, revient dans la demeure familiale. Plus rien ne sera plus jamais pareil.

La projection de «L'homme d'argile» était suivie d'un débat avec le comédien Raphaël Thiéry qui interprète aux côtés d'Emmanuelle Devos, le rôle de Raphaël, et la cheffe-costumière Véronique Trémoureux.

Le film a reçu en 2023 le Prix du public à Busan (Corée du Sud), la Mention spéciale du jury et le Prix du Jury Jeunes à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), et le prix du Meilleur second rôle féminin à Mireille Pillot au festival Jean Carmet à Moulins (Allier).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati