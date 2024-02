MUNICIPALE DE GIVRY - Une soirée pleine de stress... Quels sont les noms du nouveau conseil municipal ?

Une soirée électorale est toujours un moment majeur dans la vie d'une commune, et à Givry sans doute plus qu'ailleurs.

Le chef-lieu de canton a une histoire toute singulière avec sa vie "politique". Depuis quelques années, on ne compte plus les épisodes à rebondissements, et ces dernières semaines, c'est un énième épisode politique qui s'est inscrit. Ce dimanche, les 3113 électeurs Givrotins étaient appelés à renouveler leur conseil municipal, après la démission coordonnée d'un tiers de ses membres.

Avec un taux de participation final de 57 %, ce sont 1771 électeurs qui se sont exprimés ce dimanche, afin de renouveler le conseil, avec deux listes prétendantes. Celle conduite par le maire sortant Sébastien Ragot et celle portée par son ancien adjoint Jean Lanni.

Très vite, les 3 bureaux de vote ont commencé à organiser le dépouillement des bulletins de vote. Le premier d'entre eux à avoir officialisé les résultats de la soirée, à savoir le bureau 1, en présence des deux candidats, a donné une avance de 36 voix pour Jean Lanni. Une avance confirmée quelques instants plus tard par les résultats du bureau 3 avec à nouveau 14 voix d'avance pour Jean Lanni.

Le bureau 2 allait enfoncer définitivement le clou, avec cette fois-ci 116 voix de plus pour le candidat Jean Lanni.

Un petit séisme politique dont Givry a le secret. Alors qu'il restait deux années pour finir le mandat, Sébastien Ragot, Vice-Président du Grand Chalon, est poussé vers la sortie. Ainsi va la démocratie, faisant et défaisant les individus... au gré des votes.

Un nouveau conseil municipal constitué de la sorte

Un nouveau conseil municipal sera prochainement installé en attendant le prochain scrutin qui se tiendra en 2026, avec les élections de Jean Lanni, Sabrina Vailleau-Lanni, Bruno Badet, Pascale Pierre, Luc Comparot, Catherine Dorier, Paul Deslorieux, Elodis Ramos, Jérémy Cochet, Charlotte Lacomme, Vincent Prost, Agathe Erker, Grégory Guérin, Florence Trichard, André Bordeaux-Montrieux, Françoise Prost, Christian Rauche, Nathalie Rivalan, Gérard Rosain, Laurence Gillet et Romaric Germain pour la désormais majorité municipale.

La liste portée par Sébastien Ragot recueille 6 élus dont Magali Barraut Canell, Rémi Cordonnier, Aurélie Zimmermann, Baptiste Nugues et Marie-Thérèse Deschaintres.

Pour le moment, les élus de la minorité municipale n'ont pas encore fait savoir leurs intentions. Certains pourraient tout simplement annoncer leurs démissions du conseil.

A noter que Jean Lanni et Sabrina Vailleau-Lanni intègrent le conseil communautaire du Grand Chalon.

Plusieurs dizaines de Givrotins ont assisté au dépouillement ce dimanche soir, avant de partager un verre avec l'équipe gagnante.

Laurent Guillaumé