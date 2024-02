Lutte contre la précarité énergétique des locataires : EDF et l’OPAC Saône & Loire s’associent pour venir en aide à un public fragilisé.

Cette coopération entre EDF et l’OPAC Saône et Loire vise à mobiliser des compétences complémentaires pour apporter des solutions concrètes et durables aux locataires en situation de précarité énergétique.

Malgré la mise en place de nombreux plans et actions pour lutter contre la précarité énergétique, le budget énergétique des ménages reste élevé et les contrastes liés aux dépenses du logement persistent entre les ménages les plus aisés et les plus modestes. En effet, 20% des ménages les plus en difficultés consacrent une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20% des plus aisés en matière d’énergie. Une problématique devenue un engagement commun pour EDF et l’OPAC Saône & Loire qui se mobilisent ensemble dans la lutte contre la précarité énergétique.

Lionel Duparay, Président de l’OPAC Saône-et-Loire, Matthieu MONCOLLIN, Directeur Général par intérim de l’OPAC Saône & Loire et Frédéric Marascia, Directeur du Développement Territorial Bourgogne EDF ont eu le plaisir d’échanger sur ce sujet à l’occasion de la signature d’une convention de partenariat le mardi 6 février au siège social de l’OPAC Saône-et-Loire.

Ce partenariat repose sur la volonté commune d'EDF et de L’OPAC Saône-et-Loire de promouvoir l’accès à l’énergie pour tous en agissant concrètement pour aider les ménages rencontrant des difficultés.

En conjuguant leurs expertises respectives, EDF et l’OPAC Saône & Loire s’engagent à accompagner les ménages en difficulté, afin d’optimiser leur facture d’énergie tout en réduisant les émissions de CO2. Des programmes d’information des équipes de L’OPAC Saône-et-Loire seront réalisés par EDF afin d’améliorer l’information et l’orientation des locataires accompagnés par les équipes sociales du bailleur vers les dispositifs d’aide à la gestion de leurs charges.

Les deux acteurs prévoient en effet d’informer les locataires sur les différents dispositifs et procédures d’aides en matière d’énergie (chèque énergie, Info Watt, Fond de Solidarité Logement, ...). L’orientation vers les partenaires habilités à constituer les dossiers de demandes d’aides permet d’éviter l’accumulation de dettes et les suspensions de fourniture d’énergie. Cela permet également d’approfondir la lecture des éléments clés de la facture EDF par un Accompagnement Energie pour les personnes en difficulté de paiement de factures. A ce titre, EDF met à disposition une plateforme permettant aux travailleurs sociaux de l’Office de se mettre en lien direct avec les équipes d’EDF et d’apporter ensemble une solution aux locataires concernés, dans le but de maintenir un confort énergétique aux ménages les plus sensibles.

Pour Lionel DUPARAY, « En tant que bailleur social, l’accompagnement social de nos locataires est un de nos fondamentaux. Parfaire notre partenariat avec un acteur comme EDF, va permettre à nos travailleurs sociaux respectifs d’accompagner nos locataires en difficultés sur le sujet de l’Energie. » Selon Frédéric MARASCIA, « il est peu fréquent qu’un bailleur social dispose d’autant de conseillers en économie sociale et familiale, c’est un vrai atout pour les locataires de l’OPAC Saône-et-Loire. Ce partenariat va permettre de mutualiser nos forces pour accompagner les locataires et éviter ainsi les difficultés économiques et énergétique mais aussi les sensibiliser sur les usages du quotidien. »

Dans le cadre de sa démarche Qualité de service et de sa politique sociale, l’OPAC Saône-et-Loire, Office Public de l’Habitat, renforce ses actions pour lutter contre la précarité énergétique afin de développer son service d’accompagnement social auprès des locataires les plus fragiles.

• Au sein du Service Accompagnement Social de l’Office.

Douze Conseillères en Économie Sociale et Familiale sont dédiées à l’accompagnement de ses clients locataires les plus fragiles. Une expertise sociale et budgétaire peut ainsi être proposée en fonction des situations rencontrées par les clients.

• La Sobriété Énergétique chez l’OPAC Saône & Loire

Pour faire face à un contexte énergétique sans précédent, l’OPAC Saône & Loire apporte des réponses :

− Communication adaptée sur la hausse des coûts de l’énergie et l’application du bouclier tarifaire,

− Actions de sobriété appliquées en interne sur les locaux du siège, des agences de proximité et des

bureaux de secteur de l’OPAC Saône-et-Loire (adaptations des éclairages, réglages des températures, etc.) par une sensibilisation sur les consommations des énergies au bureau pour ses collaborateurs.

• Rénovation de son patrimoine

L’OPAC Saône & Loire renforce également sa démarche de performance énergétique pour son patrimoine avec pour objectif la suppression des étiquettes les plus basses d’ici 2031 grâce à la rénovation thermique des logements concernés.

Des exemples concrets d’outils de sensibilisation d’EDF : « Mon Appart Eco Malin » (MAEM) :

La MAEM box est un jeu plateau de sensibilisation aux éco- gestes. Il existe également une version digitale qui s’adapte aux tendances sociologiques. Destiné aux acteurs sociaux et aux correspondants Solidarité qui animent des ateliers éco-gestes, cet outil ludo-pédagogique permet de sensibiliser, d’informer et d’éduquer les consommateurs aux économies d’énergie et aux éco-gestes (maîtrise de la consommation de l’eau et de l’électricité, tri des ordures...).

Il permet de diffuser les messages éco-gestes sous forme visuelle et interactive à travers 4 pièces d’un appartement. L’objectif : faire évoluer les comportements des consommateurs.

Cette opération a été financée par EDF par le biais des dotations exceptionnelles prévues à cet effet et versées au Fonds de Solidarité du Logement (FSL) des 3 conseils départementaux.

Pour plus de renseignement, contactez votre correspondant solidarité EDF en région: anne.descombes@edf.fr

• « Info Watt », pour suivre en instantané sa consommation d’électricité !

Info Watt est un nouvel outil à destination des clients bénéficiant du chèque énergie.

Il leur permet de suivre en temps réel leur consommation d’électricité instantanée en Watt et en euros, via une application. Développé par la R&D d’EDF, Info Watt est mis à disposition gratuitement après demande pour aider nos clients en situation de précarité énergétique à consommer moins et à consommer mieux.

A mi 2023, plus de 30 000 boitiers Info Watt ont été déployés chez les clients.

• Des outils numériques pour gérer et maitriser sa consommation électricité et gaz

Disponible pour l’ensemble des clients EDF, l’Espace Client et l’application EDF & MOI permettent de suivre et de maitriser les consommations énergétiques.

Télécharger un justificatif de domicile, régler une facture, suivre votre conso d’électricité au jour le jour... Quel que soit l’endroit, peu importe le moment, connectez-vous à votre application EDF & MOI en un claquement de doigts - ou par simple commande vocale - et accédez à l’essentiel de vos infos client.

On dénombre plus de 14,5 millions de téléchargements de l’application depuis son lancement en 2012.

Pour aller plus loin dans l’analyse de sa consommation, se comparer à des foyers similaires et recevoir des conseils personnalisés, le service gratuite e-quilibre est LA solution.

En euros ou en kWh, découvrez comment évoluent vos consommations d’énergie. Grâce à votre compteur numérique ou en nous transmettant votre relevé de compteur régulièrement, vous pouvez visualiser les évolutions de votre consommation d’un mois à l’autre, et y associer, dans certains cas, un changement dans votre vie ou votre environnement : nouvel équipement, changement d’habitudes, évolution des températures extérieures...