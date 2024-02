CARNET ROSE - Bienvenue à Rose

Rose Euvrard est née le 30 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Ambre, 3 ans et demi, de Mylène BAILLY et de Franck Euvrard. La maman est professeur des écoles et le papa est responsable logistique. La petite famille réside à Gergy. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !