Une charte en faveur de l’agrivoltaïsme sur le Chalonnais

C'est une première du genre à l'échelle de la Saône et Loire.

Préserver les productions agricoles et concilier le développement des énergies renouvelables sans opposer l'autonomie énergétique à l'autonomie alimentaire, c'est le sens profond de la démarche initiée par le Syndicat Mixte du Chalonnais et la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire.

Sébastien Martin et Bernard Lacour ont marqué cet engagement mutuel par la signature de cette charte en faveur de l'agrivoltaïsme. Une nécessité au regard des enjeux en cours afin d'augmenter toujours plus la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Concrètement, il s'agira de partager les données, d'accompagner les communes et intercommunalités du Chalonnais, d'analyser les projets, tout en garantissant la sécurité foncière des exploitants agricoles ainsi que l'accès au foncier pour les jeunes agricultuers installés ou encore le respect des paysages.