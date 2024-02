CONCERT de l'ensemble vocal RENARDS DE RENOM à la salle Saint Hilaire de Fontaines jeudi 15 février 2024 à 19h30.

Dans le cadre de la saison culturelle "Bruits qui courent", le lycée de Fontaines, la mairie de Fontaines et l'Association des élèves du lycée organisent un concert de l'ensemble vocal RENARDS DE RENOM, composé de six chanteurs, dont un percussionniste, aux univers et influences artistiques multiples. À travers le chant, la poésie et le rythme, ils écrivent, arrangent et improvisent. Leur musique est inventée, éprouvée et interprétée dans une seule et même vibration collective

Concert le jeudi 15 février à 19h30

Salle Saint hilaire -

Entrée libre

https://www.renardsderenom.com/

https://www.facebook.com/RenardsDeRenom