AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GAUTHÉ

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Monique, son épouse ;

Isabelle et Éric, Claudine,

ses filles et son gendre ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice GAUTHÉ

« Ancien combattant d'Algérie »

survenu le 9 février 2024,

à l'aube de ses 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 février 2024,

à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registres.

Maurice repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.