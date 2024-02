AVIS DE DECES - Monsieur Maurice MEJARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Elisabeth, son épouse ;

Julie, sa fille ;

Arnaud et Isabelle,

Reynald et Christelle,

Ella et Nicolas,

ses beaux-enfants ;

Didier, son neveu ;

ses 10 petits-enfants ;

M. et Mme OUDOT, ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice MEJARD

dit « Mony »

survenu le 11 février 2024,

à l'âge de 78 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 14 février 2024,

à 15 heures, en la salle de cérémonies, 155, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie particulièrement les infirmiers à domicile, les ambulanciers YRLE ainsi que le service de diabétologie de l'hôpital de Chalon pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.