Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation à Chalon-sur-Saône

Ce dimanche 28 avril s’est tenue, au Monument des Déportés et des Résistants de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, la cérémonie de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette commémoration a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Francine Chopard, la conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon et 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Amélie Vion, la seconde adjointe de Florence Plisonnier, le maire de Saint-Rémy, Michel Oiknine, le président de la communauté juive de Chalon-sur-Saône, et Monique Coté, la présidente de la Fédération nationale des Déportés, Internés, Résistants et Prisonniers de Chalon-sur-Saône.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

La Ville de Chalon-sur-Saône a eu une pensée pour toutes les victimes de Chalon-sur-Saône et de sa région, ainsi que les familles des déportés. Cette cérémonie se tient tous les ans afin d'honorer la mémoire de tous les déportés, femmes, hommes et enfants sans distinction, envoyés dans les camps de concentration ou d'extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après l'écoute de l'hymne européen de la Déportation «Le Chant des Marais» et le discours du président de la communauté juive de Chalon-sur-Saône, Monique Coté a procédé à la lecture du message des déportés.

Pour conclure cette cérémonie, des gerbes commémoratives ont été déposées par les associations patriotiques et les autorités. Puis, suite la sonnerie aux morts, une minute de silence a été observée avant que ne retentisse la Marseillaise, les élus et officiels présents ont tenu à remercier et saluer les porte-drapeaux et se sont rassemblés lors du verre de l'amitié servi à la Maison de quartier Paix.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati