Nouveauté au Hatha Yoga Club : la pratique du yoga sur chaise

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter du merveilleux enseignement du yoga, le Hatha Yoga Club innove en proposant la pratique sur chaise !

Développé dans les années 1980, le yoga sur chaise s’adresse notamment aux seniors, aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, et aux femmes enceintes qui ne peuvent faire toutes les postures au sol. Les travailleurs sédentaires passant beaucoup de temps au bureau, devant un écran, pourront également y trouver des indications précieuses pour retrouver de la mobilité et améliorer leur bien-être au quotidien.

Les bénéfices du yoga sur chaise sont multiples : retrouver de la mobilité avec un travail d’auto-grandissement de la colonne, tonifier le corps avec des postures simples et engageantes, et bien d’autres avantages encore !



Toute personne intéressée pourra se joindre au cours du vendredi, de 16h à 17h15 ou de 17h30 à 18h45, et profiter des indications de notre professeure Catherine Sibille de manière à pratiquer une variante sur chaise des postures proposées tout au long de la séance.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations et réserver votre séance d’essai gratuite .

Hatha Yoga Club

hathayogaclub71@gmail.com

06 52 89 55 01

https://hathayogaclub71.wixsite.com/hathayogaclub