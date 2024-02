BASKET FAUTEUIL - Au Colisée, l'Elan Chalon à deux doigts de renverser la table face à Hyères

C'est l'un des poids lourds du Championnat de basket fauteuil qui se déplaçait ce samedi dans l'enceinte du Colisée. Les barracudas de Hyères avaient rendez-vous avec Chalon pour un match au sommet de l'élite nationale du handibasket. Avec 13 matchs joués, l'Elan Chalon est sur le podium du Championnat pour le moment, même si ses deux poursuivants Hyères et Toulouse ont deux matchs de retard. C'est dire que ce samedi, la tension était à son maximum entre les Chalonnais et les Hyérois.

Très vite, les Varois ont planté le décor dès l'entame du match, en mettant un rythme bien au-dessus des Rouge et Blanc. Au bout de 4 minutes de jeu, Hyères affiche déjà 15 à 8, obligeant Sandra Cléaux à temporiser via un temps mort. Sur le banc des accusés, un manque d'agressivité flagrant et une défense bien trop légère qui profite allègrement aux visiteurs du jour. La coach chalonnaise remet les pendules à l'heure en demandant à ses joueurs de mettre plus d'intensité dans le jeu. Il faut dire que face à eux, c'est presque l'équipe de France d'handibasket qui s'exprime. Le premier quart temps se solde par une avance de 9 points pour Hyères. (12/21).

Un deuxième quart temps qui sera à l'image du premier même si on sent que Chalon sur Saône commence à enclencher la seconde, avec une efficacité accrue en terme de gestion des espaces. A la mi-temps, Hyères affiche 8 points d'avance sur le score de 29/37.

A l'image de ce que les Rouge et Blanc savent faire, le troisième quart temps va inverser totalement la vapeur au profit des Chalonnais. Le pressing chalonnais porte ses fruits et Chalon revient à la marque au point de prendre l'ascendant sur les visiteurs, au prix d'un lourd effort physique. Chalon s'impose sur le 3e quart temps sur le score de 58/55. La pression est au maximum sur les Varois, au point que les discussions avec le corps arbitral va bon train.

C'est un jeu très équilibré qui s'opère entre les deux effectifs au point que la moindre erreur ou appréciation dans le jeu est vite sanctionnée par l'adversaire. Chalon bénéficie d'une accumulation de fautes des Hyérois sans arriver à les transformer aux lancers-francs. Une inefficacité qui lui sera préjudiciable au terme de la rencontre. A 67/67 après 6 minutes de jeu dans ce dernier quart temps, Chalon va perdre le contrôle de la rencontre, laissant les Hyérois imposer leur rythme. 68/74 à 1'29 puis 70/76 pour clore la rencontre sur le score de 70/81.

Un trés beau moment sportif entre deux équipes qui n'ont rien lâché et qui démontrer une fois encore que l'Elan Chalon a les outils pour jouer dans le plus haut niveau du handibasket...

Laurent Guillaumé