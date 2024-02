L’Alliance pour le Logement en Bourgogne-Franche-Comté dénonce la crise cataclysmique !

Corinne Deseille, Présidente de la Fédération Française du Bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté, a pris la parole pour introduire les représentants de l’Alliance et lancer un cri d’alerte sur la crise du logement. Conviée sur le site des Charmes du petit bois à Perrigny-lès-Dijon, la presse a pu voir la porte du logement de demain s’ouvrir sur le vide…

Les membres de l’Alliance pour le logement ont pris la parole tour à tour pour déclarer leurs revendications, en présence d’adhérents et de représentants départementaux.



La Fédération Française du Bâtiment - BFC

Corinne Deseille, Présidente

« En BFC, c’est une chute de 17% de la mise en chantier de logements neufs (fin novembre 2023, cumul 12 mois), c’est aussi une chute de 24,5% de logements autorisés et une chute de 57,9% de réservations de logements par les particuliers. »



Stéphane Gazelle, Président commission sociale FFB BFC

« Le Prêt à taux zéro concerne seulement 18 communes sur 3 709 en BFC (dont 15 en Côte-d’Or, 2 dans le Doubs et 1 dans l’Yonne. Il devrait être redéployé sur l’ensemble du territoire. »



L’Union Sociale pour l’Habitat de BFC – USH BFC

François-Xavier Dugourd, Président

« La crise du logement est une véritable bombe sociale et économique. Cette crise est unique, elle sera longue et profonde. La demande de logement social en BFC est en hausse de 14% depuis 2021, pendant que les attributions diminuent de +11% sur la même période. »



PROCIVIS

Florence Morin, Directrice de Procivis Bourgogne Sud Allier

« Il est complexe et coûteux de construire aujourd’hui et l’accès à la propriété est devenu beaucoup plus difficile pour les acquéreurs. Sans le rétablissement du PTZ, le parcours résidentiel et le secteur de la construction sont durablement bloqués ! »



La FNAIM – BFC

Christophe Lesou, Président

« Le volume des transactions est en chute libre ! Les primo-accédants ont disparu du fait de la hausse des taux. En conséquence, ils ne libèrent plus leur logement, entrainant de fait une baisse de l’offre locative. Nous attendons des propositions qui favorisent l’accès à la propriété. »



La Fédération des Promoteurs Immobiliers – BFC

Patrick Laforêt, représentant Eloïse Laforêt, Présidente

« Nous voulons continuer à produire des logements aux côtés des bailleurs sociaux, il faut faciliter l’accès au logement. »



Pôle Habitat – FFB – BFC

Arnaud Labaune, Président

« Le gouvernement est prêt à sacrifier le logement. Le prêt à taux zéro est un outil de justice sociale, il faut assouplir les autorisations de crédit et encourager la rénovation énergétique. »



UNIS Les professionnels de l’immobilier - BFC

Marie-Odile Moret, Présidente

« Il faut créer un statut du bailleur privé assurant une certaine rentabilité qui disparait compte-tenu des obligations légales qui s’empilent. Les diagnostics énergétiques réalisés par différents diagnostiqueurs sur un même bien sont incomparables. Les Français sont fatigués par les nouvelles législations qui changent sans cesse ! Le syndic et le gestionnaire de biens annoncent chaque année de mauvaises nouvelles et dépenses. Les syndics sont moteurs de la rénovation énergétique nécessaire qui doit être simplifiée pour l’obtention des aides. »



UNSFA L’Union des Architectes - BFC

Audrey Lablanche, Présidente

« Face à des enjeux environnementaux et un besoin social inédits, nous voulons du concret et de la visibilité. Une amélioration des conditions d’instruction des permis de construire, une prise de recul vis à vis de l'empilement des normes, des règlements d'urbanisme conciliants et des conditions de financement des logements sociaux et privés plus adaptés à la réalité du terrain. C'est indispensable pour construire mieux et lancer massivement les rénovations dont les Français ont besoin. »



Enfin, Corinne Deseille a conclu ainsi : « L’ALLIANCE pour le logement en BFC demande donc instamment aux pouvoirs publics de clarifier la vision politique relative aux défis majeurs que la France doit relever en termes de logement des Français, condition de la relocalisation de l’activité et de la croissance dans notre pays ».