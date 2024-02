CARNET ROSE - Bienvenue à Luna

Luna DE CARVALHO est née le 12 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Sohan, 3 ans, de Léa GIGOUT et de Dilan DE CARVALHO. La maman est vendeuse et le papa est militaire. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !