Ambiance très festive lors de ‘La Nuit du Carnaval’ : Les groupes et l’ambiance (1)

Plus de 700 convives ont assisté à cette soirée très festive

Samedi 2 mars à partir de 20 heures, se déroulait au Parc des expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, la traditionnelle ‘Nuit du Carnaval’.

Une soirée-diner organisée par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes, qui a ravi l’ensemble des participants.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes, Jade André, Reine du Carnaval de Chalon, Tatiana Millot, 1e Vice Reine du carnaval de Chalon, Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon, la Confrérie des Poulardiers de Bresse, …

La soirée était présentée d’une main de maître par l’animateur Dominique Boisselot.

Après une ouverture musicale de la troupe Unidos da Batida,

La Confrérie Royale Gôniotique procédait à quelques intronisations

S’en suivait les interventions musicales des groupes suivants :

21 heures 15 : Ballet Victor Campos (Espagne)

21 heures 30 : Band’AS de Wattrelos

21 heures 45 : Guggenmusik Schnabuwetzer (Suisse)

22 heures 10 : Tambour du Burundi

22 heures 30 : Le groupe Unidos de Batista

22 heures 50 : Ballet Victor Campos (Espagne)

23 heures 05 : Hot Strett Brass Band (Belgique)

La soirée se terminait par une soirée dansante avec D.J sur scène.

Clin d’œil aux jeunes de l’Académie du Foot qui étaient chargés de servir les repas,

Aux hôtesses de l’air chargées du service également,

Le coin des manges-debout avec une sacrée bande de joyeux lurons,

Les danseuses de Samba du groupe Unidos de Batista

Les reines de carnaval, après leur intronisation!



Les gaulois étaient de la partie ...

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B