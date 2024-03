Tir Sportif : Sympathique réception des tireurs à leur retour de Tarbes

Étaient présents à cette manifestation sympathique et désormais incontournable au Tir Sportif de Chatenoy le Royal, e député Louis MARGUERITTE, Henri LOMBARD, adjoint au Maire chargé des Sports, Pascale LEPERS, adjointe au Maire chargée de la Vie Associative; Daniel REBILLARD, président de l’Office Municipal des Sports et Gérard TOLLARD, président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif.

Une réception pour mettre à l'honneur les tireurs médaillés et remercier tous ceux qui se sont déplacés lors des Championnats de France de tir sportif à Tarbes. Ce sont 16 tireurs qui étaient présents pour 32 tirs. ( 20 tireurs étaient qualifiés au départ) et qui se sont déplacés en terre pyrénéenne.

La présidente du TSCR, Yvonne Le Floch, a accueilli les personnalités présentes et à présenter ses félicitations et remerciements à tous pour ces beaux résultats et la mise en avant du club.

Daniel GUILLOT, vice président, a ensuite donné les résultats de tous les tireurs:

Didier CARLOT champion de France Arbalète Field 18M, l'équipe Seniors composée de Didier CARLOT, Jacques MANGEMATIN et Thomas BROQUIE en Arbalète et l'équipe Dames 2 Cécile LE FLOCH, Nathalie GREPET et Géraldine MICHEL Vice-Championne de France au Pistolet Standard,

Au Championnat des Clubs Arbalète Field 18 M l'équipe: Didier CARLOT, Jacques MANGEMATIN, Cécile LE FLOCH, Hugo ANDRE, Thomas BROQUIE remplaçante Ange GYBELY médaille de Bronze et l'équipe cadets garçons Célestine DRITCH, Ange GYBELY et Manon JEANNET médaille de Bronze.

Manon JEANNET a battu son record personnel lors de ce championnat avec un score de 540 termine 5ème ainsi que Maël CAETANO ( 511) classé 17ème. Un bravo supplémentaire à Célestine DRITCH et Cécile LE FLOCH qui sur ce championnat ont effectué 4 tirs chacune.

Cécile LE FLOCH, en charge de l'organisation et de la logistique, aidée sur place par Jérôme pour la gestion des pistolets; de Jacques et Didier pour les arbalètes, a dit sa satisfaction de la bonne tenue de tous sur les pas de tir, de la bonne entente et de la participation de chacun au bon déroulement de ce déplacement. Un grand merci du TSCR à Christian ALAGNOU, qui facilite grandement la vie des tireurs sur le championnat, en faisant dans son stand le gardiennage des armes, ce qui évite beaucoup de transport et de manipulations sur place.

Cette soirée c'est terminée par le partage du verre de l’amitié.

JCR