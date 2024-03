CARNET BLEU - Bienvenue à Ayden

Ayden VINCENT est né le 26 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant de Céline et Benjamin VINCENT après Tyler, 6 ans et Kylie, 4 ans. La maman est aide-soignante et le papa est agent de caisse. La famille réside à Saint-Christophe en Bresse.