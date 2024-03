L’union des œnologues de France organise le 41e concours Vinalies® France les 23 et 24 mars à Dijon : une mise en lumière du patrimoine viticole français

D'envergure nationale, le concours Vinalies France a pour ambition de mettre à l'honneur le patrimoine viticole des sept grandes régions françaises en révélant toute la singularité des appellations d’origine. Ces médailles viennent parachever le travail opéré par les vignerons de talent à travers des distinctions impartiales et établies par des spécialistes de chaque région. Après une phase de présélection en région, la finale nationale se tiendra du côté de

Dijon les 23 et 24 mars à partir de 8 h 30 avec plusieurs séries de dégustations.

Le jury indépendant composé de plus de 300 dégustateurs-œnologues majoritairement français, dégustera à l’aveugle plus de 2 000 échantillons de vins afin de décerner les prestigieuses médailles Grand Or, Or et Argent qui seront dévoilées dès le lundi 25 mars.



Les Vinalies France : l’expertise des œnologues

Forts de leur expertise dans la connaissance du vin et de la dégustation, les Œnologues de France sont à l’initiative de plusieurs concours de vin professionnels emblématiques : Vinalies Internationales (dont le Mondial du Rosé), Vinalies France et Vinalies Occitanie. Ces concours se sont imposés comme un véritable trait-d’union des savoir-faire entre producteurs et dégustateurs.

Reconnus internationalement, ils s’établissent chaque année comme une source de recommandations et une référence fiable sur le marché en cultivant la relation avec les consommateurs de vin cultivant la relation avec les consommateurs de vin.

Les meilleures notes des médailles Grand Or se voient remettre une Palme récompensant le meilleur vin dans chacune des huit catégories suivantes :

• Alsace

• Bordeaux-Sud-Ouest

• Bourgogne-Centre-Est

• Champagne

• Languedoc-Roussillon

• Val de Loire

• Vallée du Rhône-Provence-Corse

• Effervescent (hors Champagne)

Cette année, les Œnologues de France s’associent au Figaro Vin afin de mettre leur expertise commune au service de la promotion du vin lors des concours Vinalies. Un rapprochement inédit qui s’inscrit dans une volonté partagée d’excellence et de reconnaissance du savoir-faire des vins français et internationaux.

Holiday Inn Dijon Sud - 3 Rue de Beauregard, 21600 Longvic