Le Givry Starlett Club salue la mobilisation de tous les soutiens pour la réussite du Sélectif de Bourgogne

En vue des différentes participations internationales, le Givry Starlett Club tenait à saluer la mobilisation de tous les soutiens, pour leurs dons à la tombola, et bien sûr pour mettre en avant les beaux résultats recueillis au cours du Sélectif de Bourgogne qui s'est joué à la Maison des Sports ce week-end, en attendant les Championnats de France qui se dérouleront à la Pentecôte à Dunkerque.



CATEGORIE Solo 1 bâton:



Préliminaire cadette :

Justine 5ème,

Ericka 6ème,

Alizee 7ème

Helena 16ème



Préliminaire pré junior :

Amandine 1ère couloir et 1ère finale,

Timothee 1er couloir et 2ème finale,

Chloé 5ème couloir et 5ème finale

Margaux 7ème couloir et 6ème finale

Lilly 8ème couloir et 8ème finale

Anae 9ème couloir et 11ème finale



Préliminaire junior :

Tiziana 3ème couloir et 1ère finale

Romane 7ème couloir et 4ème finale

Charline 6ème couloir et 8ème finale

Célia M 3ème couloir et 10ème finale

Emma 2ème couloir et 11ème finale



Préliminaire Senior:

Mégane 2ème

Claire 3ème

Léa 6ème



Préliminaire adulte:

Shirley 1ère



Intermédiaire Senior:

Célia R 1ère

Lilou L 3ème



Avancée Senior:

Lilou G 1ère

Mailys 2ème

CATEGORIE Strutting :

Novice Cadette : Ericka 2ème

Novice Junior : Emma 2ème



Supérieur Cadette: Justine 1ère

Supérieur Pré junior : Amandine 2ème

Supérieur Senior : Elise 1ère



CATEGORIE Rythmic avancée

Senior :

Elise 1ère

Lilou G 2ème

Mailys 3ème



CATEGORIE 2 bâtons

Intermédiaire senior : Lilou L 2ème



CATEGORIE DUO

Débutant cadette : Justine et Ericka 1ère



Débutant Junior :

Chloé et Tiziana 3ème

Charline et Romane 4ème

Emma et Amandine 8ème



Débutant Senior :

Claire et Léa 1ère



Supérieur Senior :

Célia R et Mailys 2ème



CATEGORIE EQUIPE POMPON :

Petite Junior 1ère

Petite Senior 1ère

Grande Minime 1ère

Grande Senior 1ère



CATEGORIE EQUIPE TWIRLING :

twirling Junior B 2ème

danse twirl Senior A 1ère