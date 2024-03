Quelle routine pour bien se muscler ?

COURT MAIS RÉGULIER



Les professionnels de santé et les coachs sportifs sont unanimes : pour s'entretenir ou se muscler efficacement, il est recommandé de pratiquer un sport entre 30 minutes et 1 heure, à raison de 2 fois par semaine, une seule séance ne suffisant pas à stimuler nos fibres musculaires. Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'adonner davantage à une activité sportive dans le but de perdre du poids par exemple, n'hésitez pas à multiplier les courtes sessions plus régulièrement. En effet, faire du sport 10 à 30 minutes, 5 fois par semaine maximum, vous permettra de vous tonifier et de faire fondre les premiers kilos.

Pendant ces séances, à réaliser chez soi, en salle ou en plein air, il est important de varier les exercices et d'alterner cardio (footing, marche rapide, vélo elliptique, boxe, natation…) et renforcement musculaire (gainage, pompes, abdominaux, squats, etc.) afin d'habituer son corps à développer ses capacités cardiovasculaires tout en lui apprenant à résister à un effort.



POINT TROP N'EN FAUT

S'il est préconisé d'effectuer 10 000 pas par jour pour lutter contre la sédentarité, il n'est toutefois pas conseillé de pratiquer une activité sportive intensive quotidiennement. Attendre 24 à 48 heures avant la prochaine séance est en effet essentiel car ce temps de repos permet au corps de récupérer, de faire disparaître les courbatures et d'avoir ainsi le temps de fabriquer de nouvelles fibres musculaires.



Julie Pitaud