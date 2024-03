Écologistes de Bourgogne - Avec le récent rapport de la Cour régional des comptes, l’arbre climato-sceptique ne cache plus l’état désastreux de nos forêts

Communiqué des Écologistes de Bourgogne



C’est un rapport qui devrait jeter une pierre dans le jardin de tous ceux qui nient encore les conséquences du réchauffement climatique dans notre Région, les climato-sceptiques, mais aussi de tous leurs alliés objectifs, dont l’actuel gouvernement macroniste qui vient de sacrifier, avec la bénédiction de LR et du RN, notre environnement et la santé publique sur l’autel de l’agriculture productiviste.

Ce rapport ne provient pas d’une organisation écologiste ou d’une association d’environnementalistes. Il résulte du travail des conseillers de la Cour régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, une institution essentiellement connue pour ses examens des comptes des collectivités locales et de l'efficacité des politiques mises en œuvre. Et, surtout, une institution publique à propos de laquelle tout le monde s’accorde d’ordinaire pour dire qu’il ne s’agit nullement d’un repère d’activistes d’extrême gauche.

Ce rapport, que dit-il ? Publié il y a peu, il explique sur une cinquantaine de pages que les forêts de notre région sont très mal en point, menacées qu’elles sont par la sécheresse, de nombreux parasites, la prolifération du gros gibier, la culture d’essences inadaptées, la diminution depuis plusieurs années des capacités de l’ONF en matière de travaux sylvicoles, l’absence de structuration des entreprises de travaux forestiers et, plus grave encore, la réticence à agir de l’Etat avant qu’il ne soit définitivement trop tard.

Il nous dit aussi qu’il est plus que temps, pour les pouvoirs publics comme pour chacun d’entre nous, de se mobiliser. Il démontre que « l’accélération du changement climatique », si évidente qu’il n’est pas même un instant question de le mettre en doute, constitue « un défi majeur pour les forêts de Bourgogne-Franche-Comté ».

Aux côtés de Lucienne Haese et de nombreux autres associatifs, les Écologistes de Bourgogne se mobilisent depuis des années pour poser la question du futur de nos forêts, en Bourgogne Franche-Comté, comme partout ailleurs en Europe. Le 17 novembre 2019, par exemple, ils étaient plus de 500 dans l’Yonne, à Quarré-Les-Tombes, pour sensibiliser l’opinion publique à cette question. Depuis leur retour à la Région en 2021, leurs élus du Groupe Ecologistes et Solidaires pèsent de tout leur poids au sein de la majorité pour que la collectivité régionale initie de nouvelles pratiques, capables de répondre dès à présent aux menaces pesant sur nos forêts, à juste titre pointé par ce rapport.

S’ils se mobilisent sans relâche, les écologistes ne sont malheureusement pas écoutés par un gouvernement qui s’obstine, comme ses alliés objectifs du RN et de LR, à regarder ailleurs, alors même que notre maison s’est embrasée de la cave au grenier en passant par le rez-de-chaussée.

Les Ecologistes, vite !

Dominique CORNET, Secrétaire régional des Écologistes de Bourgogne