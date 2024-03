CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Quelles priorités dans les orientations budgétaires 2024 ?

Réaménagement des quais de Saône - En 2024, la Ville poursuit par le quai de la Poterne, la place Louis Armand-Calliat, la place et la rue du Cloître. Le démarrage des travaux est envisagé au printemps 2024, pour un achèvement au début de l’année 2025. Le montant de l’opération est estimé à 5,8 M€ TTC, elle a fait l'objet d'une autorisation de programme pour les études de maîtrise d’œuvre au début de l’année 2023 et le budget primitif 2024 prévoira les crédits de paiement nécessaires aux travaux à réaliser en 2024. Cette autorisation de programme sera actualisée à l’issue de la phase de consultation des entreprises dès lors que le montant des travaux sera précisément connu.

Des subventions sont sollicitées auprès de l’Europe, de l’Etat, de la Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du contrat métropolitain, et du Département de Saône-et-Loire.

île Saint-Laurent - la ville de Chalon a mené une première tranche de travaux de déconstruction menée en 2019-2020 et engage en 2024 une nouvelle tranche de travaux portant sur la déconstruction des bâtiments situés dans les cours de l’ensemble patrimonial et des bâtiments semi-modernes situés en cœur de site. Les trois porteurs de projets retenus fin 2022 ont remis un projet abouti à l’été 2023 et le processus de sélection s’est achevé en janvier 2024 avec le choix d’un lauréat. L’année 2024 sera consacrée à la mise au point de la promesse de vente avec celui-ci et à la préparation des autorisations administratives nécessaires.

La restauration de la passerelle de la Chapelle de la Colombière - Pour préserver l’héritage de l’œuvre d’Auguste Perret, la Ville souhaite engager la rénovation de la passerelle de la Chapelle de la Colombière puis réaliser des travaux de rénovation du clos couvert et la sécurisation. Aussi, il sera proposé dans le cadre du budget primitif 2024, la création d’une autorisation de programme avec une première phase de travaux d’un montant de l’ordre de 100 000 € TTC.

La restauration intérieure de la Cathédrale Saint-Vincent - La consultation des entreprises s’est, quant à elle, tenue fin 2023. Les lots concernés pour la première phase de travaux ont été notifiés en début d’année 2024. La période de préparation de chantier d'un mois nous amènera à un début effectif des travaux à la mi-mars.

Les objets mobiliers seront également restaurés et leur déménagement est réalisé de la mi-février à mi-mars.

L'année 2024 marquera quant à elle la première phase des travaux, qui s'achèveront par le parvis en 2027, et sera l'occasion d'associer le public au suivi de ce projet. L’enveloppe financière des travaux est à ce jour estimée à 5,1 M€ HT (hors actualisation).

Le soutien aux ravalements de façades du cœur historique - Depuis sa création, en 2019, 13 dossiers ont été subventionnés par la Commune et 3 dossiers sont en cours, ce qui représente une enveloppe d’aide globale de 236 636€. Le Budget primitif 2024 prévoira une tranche de crédits de paiement pour la mise en œuvre de ce dispositif.

Le déploiement de bornes de recharge électrique - L’année 2023 a permis de préparer la prise de compétence au niveau communautaire de déploiement d’Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques, à compter de début 2024, et la reprise des bornes existantes auprès du SYDESL. Une consultation d’opérateurs est lancée au terme de laquelle des conventions tripartites entre l’opérateur retenu, le Grand Chalon et les communes permettront le déploiement de nouvelles bornes sur le territoire au bénéfice des Chalonnais et Grand Chalonnais.

Un nouveau centre de loisirs : le Carmel

Les travaux visant à l'implantation d'un centre de loisirs en plein cœur de ville, au sein du Carmel, ont débuté début 2023. Cet équipement de 190 places permet la création de 30 places supplémentaires par rapport à l’existant, dès son ouverture pour les vacances d’avril 2024.

L’enjeu majeur de ces travaux a consisté à réaliser une rénovation, une remise aux normes actuelles, avec des aménagements et des choix de matériaux qui respectent impérativement l’histoire et l’architecture du lieu. Pour ce faire, l’agencement et les volumétries des espaces intérieurs ont été conservés au maximum.

Le coût de l’opération est de 2.6 M€ et bénéficie de soutiens de la Caisse d'Allocations Familiales de Saône-et-Loire à hauteur de 500 000 €, de l'Etat pour 387 000 € et du Département de Saône-et-Loire pour 500 000 €.

Les écoles à Chalon -

Deux projets phares sont prévus en 2024 :

- L’organisation d’une journée à Paris, pour tous les élèves de CM2, comme prévu dans le plan de mandat, pour un budget de 70 000 €. Il est aussi proposé à 395 élèves de visiter l’Arc de Triomphe, pique-niquer au jardin des Tuileries, puis visiter la Tour Eiffel, avant de terminer par une promenade en bateau-mouche. Notre ambition est que la capitale soit connue de tous les jeunes Chalonnais. -L’initiation aux premiers secours, pour tous les élèves de CM1. Suspendue depuis 2020 en raison de la crise sanitaire, cette sensibilisation à la prévention des risques s’inscrit dans la construction du parcours citoyen de l’élève et répond aux exigences éducatives de sécurité civile et de santé publique. Animées par la Croix Rouge, 33 sessions d’1h15 vont toucher 426 élèves, autour des thématiques suivantes : prévenir les accidents, protéger la victime et ses témoins en cas d’accident, alerter les secours, réaliser les gestes de secours nécessaires à une personne qui a perdu connaissance et qui respire.

Sont ainsi prévus en 2024 :

- la création d’un restaurant scolaire à l’école Romain Rolland, comme prévu dans le plan de mandat (1 restaurant/école), dont l’ouverture est envisagée en janvier 2025, pour un coût de 345 000 € ;

- la mise en place d’agrandissements dans 1 à 2 écoles des Prés St-Jean, s’inscrivant en complémentarité de la modification de la sectorisation scolaire des Prés Saint-Jean. En effet, depuis plusieurs années, une hausse des effectifs scolaires est observée sur les écoles des Prés St-Jean, due notamment à des programmes de réhabilitation de logements de l’OPAC et à des relocations importantes d’habitants sur le secteur. De ce fait, afin d’équilibrer les effectifs des écoles sur le quartier et de pouvoir mieux anticiper les mouvements des familles, la sectorisation scolaire du quartier des Prés-St-Jean est modifiée et il est proposé d’agrandir des bâtiments scolaires par l’installation de modulaires avec création de restaurant scolaire sur site quand cela est possible.

- la sécurisation de la cour de l’école Anne Franck, pour 150 000 €

- la réhabilitation de salles de classes, dans les écoles élémentaires de l’Est, de Citadelle, Jean Moulin et Rives de Saône, pour 40 000 €.

- des études sur les priorités d’intervention de réhabilitation définies sur Clair Logis et Saint-Exupéry.

Enfin, des réflexions sont lancées pour la réfection des cours Jean Lurçat et Louis Lechère, dont la végétalisation est prévue en 2025/2026.

Le réseau de vidéoprotection -

En 2024, des travaux sont prévus dans les anciens locaux de la Banque de France, afin d’accueillir le CSU (Centre de Supervision Urbain), au deuxième étage du bâtiment. Cette installation répond aux besoins de redimensionner le CSU, afin de permettre à la Ville de poursuivre le déploiement de son système de vidéo protection. A terme, seront créés une salle de supervision CSU, avec 6 postes contre 3 actuellement et 16 écrans contre 11 aujourd’hui, une salle de crise, une salle de relecture, une salle de baie réseau, des bureaux et sanitaires. Les travaux sont prévus fin juin 2024 pour un coût estimé à ce jour à hauteur de 640 000 €.

Ce projet de déménagement permet d’avancer sur ce dossier tout en laissant le temps à l’Etat de poursuivre ses études sur la faisabilité technique d’installer un Commissariat dans la Banque de France qui partagerait ses locaux avec la Police municipale.

Nouveau gymnase aux Près Saint Jean

La création d’une autorisation de programme sera proposée, pour un montant global de 1 500 000 € TTC, afin de porter la construction d’un nouveau gymnase municipal qui sera implanté sur le site des Près-Saint-Jean.

La maison des sports, site essentiel à la pratique sportive, fera l’objet de travaux d’économies d’énergie et de sécurisation, pour un peu plus de 75 000 € TTC. Enfin, une structure de jeux pour enfants sera implantée au parc Georges Nouelle, pour un montant estimé de 80 000 € TTC.

Des travaux de réfection de voiries

eront menés, pour un volume financier total de 630 000 € et sur la base de la programmation prévisionnelle suivante;

 Place Mathias (Centre ville)

 Impasse Sainte Croix (Citadelle/Garibaldi/Laennec)

 Rue Montaigne (Les Charreaux)

 Rue Théodore de Foudras (Les Aubépins)

 Rue des Tuileries (Les Aubépins)

 Rue Alsace Lorraine (Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri)

 Rue Olivier Messaian (Saint Cosme)

 Rue du Champ Fleuri (Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri)

 Impasse du Champ Fleuri (Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri)

 Rue Rhin et Danube (Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri)

 Rue Ambroise Paré (Citadelle/Garibaldi/Laennec)

 Rue Charles Beaudelaire (Saint Cosme)

 Rue Charles Peguy (Saint Gobain/Clair Logis/Coubertin)

 Rue du Pont de Fer (Les Aubépins)

 Rue Charles Dullin (Plateau Saint Jean)

 Rue Jacques Copeau (Plateau Saint Jean)

 Rue Louis Jouvet (Plateau Saint Jean)

 Avenue Edouard Herriot partielle (Prés Saint Jean

 Rue du Transvaal (Citadelle/Garibaldi/Laennec)

En 2024, le réaménagement de la place du Cadran (Plateau Saint Jean) entrera en phase opérationnelle après les études et la concertation des habitants.

De surcroit, la Ville souhaite assurer un accès à la restauration scolaire sans frein financier pour les familles aux revenus modestes. Cet enjeu essentiel pour la santé, la continuité éducative sur le temps du midi et la réussite scolaire des jeunes chalonnais, est d’autant plus prégnant que depuis la rentrée de septembre 2022, la fréquentation des restaurants scolaires chalonnais connait une progression significative de l’ordre de 10 à 15 % selon les jours. En conséquence, le renouvellement de la délégation de service public pour la restauration collective revêt un enjeu majeur. La nouvelle délégation prendra effet au 1er janvier 2025.

Sur le plan patrimonial, la Ville mène un diagnostic annuel des bâtiments afin de proposer une amélioration de l’offre d’accueil tant sur la qualité des structures scolaires et périscolaires mais aussi la désimperméabilisation des cours d’écoles. Cette année il sera proposé dans le cadre du budget primitif une enveloppe minimale d’1 M€.