AVIS DE DECES - Madame Odette FLOCHON née PIOUD

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE - CRISSEY



Colette FLOCHON et Roland VANTARD, Eliane FLOCHON, Pascal et Sylvie FLOCHON, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette FLOCHON

née PIOUD

survenu le 12 mars 2024,

à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 20 mars 2024, à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Roger Lagrange pour leur gentillesse et leur dévouement.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Odette a rejoint son époux,

Camille

décédé en 1996.