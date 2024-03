Une salle presque trop petite pour Concert de l’orchestre d’harmonie Saint-Rémy / Les Charreaux.

Le printemps était en avance ce dimanche à la salle des fêtes Claude et Christian VILLEBOEUF du quartier des Charreaux.

Le président de l’Orchestre, Laurent BONNIN a accueilli les nombreux spectateurs pour le grand retour de l’orchestre dans cette salle (les précédentes éditions se déroulant pour un problème d’espace au gymnase mais nécessitant beaucoup de démontage et remontage des équipements sportifs), il a remercié les élus de la Ville de Chalon sur Saône ainsi que ceux du Grand Chalon pour leur présence et la mise à disposition de la salle et des praticables.

Émilie et Denis DESBRIERES qui codirigent l’Orchestre n’ont pas cédé à la facilité en reproduisant à l’identique le concert du 4 février (au bénéfice des actions du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise), mais deux nouveaux morceaux ont été travaillés et présentés ce dimanche.

L’auditoire était invité à se laisser transporter dans l’univers ou les quatre éléments, parfois déchaînés, on permis de voyager dans de lointaines contrées avec :



The best of earth, wind and fire sur un arrangement Peter KLEINE SCHAARS

Peer Gynt avec « La mort d’Ase » « Danse dAnitra » De Edvard Grieg

Mont blanc De Otto M. SCHWARZ

Over the rainbow De Harold ARLEN sur un arrangement Jerry BRUBAKER

Voyage au bout de la Terre de Benjamin YEO

Mars De Gustav HOLST sur un arrangement John GLENESK MORTIMER

A l’issue du concert, les spectateurs enthousiastes ont pris le temps d’échanger et de partager un verre avec les musiciens.

Prochain rendez-vous avec l’orchestre d’harmonie Saint-Rémy / Les Charreaux, le samedi 27 avril à 19h à l'Espace Georges Brassens de Saint Rémy à l'occasion du 42ème anniversaire du jumelage entre Ottweiler (Allemagne) et Saint-Rémy. L'orchestre retrouvera à cette occasion l'harmonie de Niederlinxweiler.