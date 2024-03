Marathon des vins de la côte chalonnaise : le village exposant est ouvert !

Et en parallèle des courses, les coureurs, familles et amis des sportifs ou même visiteurs, ont la possibilité de profiter du fameux village des exposants où chacun peut se restaurer, se rafraîchir et découvrir des producteurs locaux.

Au total, ce sont une trentaine d’exposants qui ont posé leur barnum au cœur du centre givrotin (+10 par rapport à l’an dernier).

À 11h30, c’est Marie-Aude Poinsot, bénévole-responsable du village qui a ouvert les hostilités en remerciant l’ensemble des bénévoles, acharnés à la pleine réussite de cette 6ème édition ainsi que tous les exposants présents qui contribuent à faire vivre ce bel événement.

Le village exposant est ouvert toute la journée, aujourd’hui et demain le 23 mars, n’hésitez pas à passer y faire un tour !



Amandine Cerrone.