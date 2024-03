CARNET ROSE - Bienvenue à Elyna

Elyna CARRARO est née le 19 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Maëly, 10 ans, et Ezio, 6 ans, de Ludivine MANDRELIER et de Michaël CARRADO. La maman est serveuse et le papa est employé chez Paprec. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous présentons nos félicitations aux parents et nos meilleurs vœux de bonheur au bébé.