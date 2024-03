Hommage à Philippe Buquet, ex-directeur de l’Espace des Arts : « Merci pour tout Philippe ! »

Grâce à Philippe, l’Espace des Arts deviendra une Scène nationale connue et reconnue !

Lundi 25 mars 2024 à partir de 15h30, dans la Rotonde de l’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, se déroulait une cérémonie d’hommage amical à Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts de 2002 à 2019, Scène nationale décédé mercredi 20 mars.

De nombreuses personnalités étaient présentes : Marie Mercier, Sénatrice, Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et Déléguée au développement de la vie étudiante, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts assisté de tous ses collaboratrices et collaborateurs, amis, sympathisants… mais aussi toute la famille de Philippe Buquet dont sa femme Marina, ses enfants Nicolas et Juliette…

Devant une assemblée de plus de 200 personnes de nombreux discours se sont succédés:

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Un coup de téléphone, la voix de Nicolas et voilà la triste nouvelle du départ de Philippe, qui semble comme arrêter le temps. Ce mercredi 20 mars, alors que le soleil illumine le ciel, c’est un voile sombre et triste qui vient de recouvrir l’Espace des Arts. Cette maison, comme il aimait l’appeler, où la lumière de la servante ne s’éteint jamais et où les équipes s’affairent pour préparer le prochain spectacle, semble alors figée face au rideau qui soudain se ferme. Celui qui toute sa vie a eu à cœur d’accompagner les artistes, a décidé de partir avec l’élégance et la sensibilité qu’il a toujours eu à cœur, de révéler chez chacun d’entre eux. Que ce soit ici, à l’Espace des Arts, ou dans les autres théâtres où il avait œuvré, Philippe avait la passion des artistes. Il ne voyait pas les théâtres comme de simples lieux de diffusion des spectacles mais bien comme des maisons d’artistes, pleinement ancrées dans leur territoire. Philippe n’avait pas un métier mais une responsabilité. D’ailleurs, combien de fois m’a-t-il dit : « Ce théâtre a une responsabilité. Ce théâtre ne peut pas être un simple garage à spectacle ; il est un lieu de création et de rayonnement pour tout un territoire ». C’est cette ambition qui l’a conduit à porter avec l’opiniâtreté qu’on lui connait, le projet de rénovation de l’Espace des Arts. A chaque étape du projet, ou à toute idée nouvelle de l’architecte, il n’hésitait pas à me rappeler qu’il avait fait « Sup de Co » et que je n’avais donc pas à m’inquiéter [...]

Nous nous connaissions depuis son arrivée en 2002, mais je me souviens, comme si c’était hier, de notre premier entretien en avril 2014, quelques jours après ma prise de fonction. Avec son regard droit et perçant, qu’il accompagnait de quelques gestes de la main venant renforcer sa force de conviction, il me dit : « Ces travaux, c’est maintenant qu’il faut les faire ! L’Etat nous soutient, la Région aussi, soit on y va, soit cela ne se fera jamais ». La suite vous la connaissez. Un chantier magnifique, des équipes toutes orientées vers la nécessité de maintenir le public durant deux années au Port Nord et une réouverture lumineuse où Tatiana Julien nous conduisit du parvis jusqu’au Grand Espace où nous attendait l’Orchestre National de Lyon. Au cours de ces 18 années à la tête de cette maison, Philippe aura amené l’Espace des Arts à la place qui devait être la sienne. Il n’a jamais renoncé, il n’a jamais cédé à la facilité et il ne se voyait pas vivre sans le goût du défi et de l’élévation. Aujourd’hui, nous lui devons d’être passé d’un théâtre municipal qui accueillait 18 000 spectateurs à une Scène nationale connue et reconnue faisant s’émouvoir près de 50 000 personnes chaque année. Dans cet Espace des Arts, le théâtre mais aussi la danse, le cirque ou la musique apportent à chacun des moments d’intimité et de partage avec les artistes que notre ville porte avec fierté et enthousiasme. Je veux dire ma reconnaissance et celle de tous les élus pour l’engagement formidable de Philippe Buquet en faveur de Chalon, du Grand Chalon et de toute notre Région [...]

Je veux dire à Marina, Nicolas et Juliette, la fierté qui est la mienne d’avoir travaillé avec Philippe et toute l’estime des milliers d’habitants de ce territoire lui portent et que j’exprime en leurs noms.

Merci pour tout Philippe ! Une page se tourne mais le livre que tu as commencé à écrire est loin d’être achevé ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B