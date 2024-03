AVIS DE DECES - Monsieur Guy BOUVRET

SAINT-MARCEL



Christine, son épouse ;

Gwénaëlle et Pascal

Tochon Donguy,

sa fille et son gendre ;

Jonathan,

Charlène et Christopher,

ses beaux-enfants ;

Annie, sa soeur ;

sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Guy BOUVRET

« Ancien Militaire »

survenu le 23 mars à l'âge

de 70 ans.

Un hommage lui sera rendu vendredi 29 mars, à 13 h 15,

en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni plaques, ni fleurs.

Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.