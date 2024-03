Fonds d'urgence agriculture biologique - vous avez jusqu'au 19 avril pour déposer vos dossiers

FONDS D’URGENCE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Ouverture du dépôt des demandes d’aide le 25 mars 2024



Le dispositif d’aide à l’agriculture biologique de 90 millions d’euros annoncé le 28 février par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et validé par la commission européenne, entre dans sa phase opérationnelle. Ainsi, à la suite de la décision de FranceAgriMer le 22 mars, le guichet de dépôt des demandes ouvre ce lundi 25 mars et permettra le dépôt des dossiers jusqu’au 19 avril 2024 à 14h00.

Les modalités d’octroi de cette aide sont détaillées sur le site de FranceAgriMer : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/BIO-2-2024

Contact :

Direction départementale des territoires (DDT) [email protected]