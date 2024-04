Frédéric Souillot (FO) contre les «va-t'en-guerre du social»

Pour le secrétaire générale de Force Ouvrière (FO), les discours «va-t'en-guerre» du gouvernement sont sans ambages, ce sont les salariés et les plus précaires qui paieront la facture du «quoi qu'il en coûte», le plan d'aides déployées pour soutenir les entreprises pendant la crise du Covid-19. Plus de détails avec Info Chalon.