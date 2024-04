Fin de chantier de désimperméabilisation du Pôle environnement du Grand Chalon

De novembre 2023 à mars 2024, un chantier de désimperméabilisation, déconnexion et infiltration des eaux pluviales du Pôle Environnement a permis de passer d’un système de collecte des eaux pluviales dans les réseaux vers un système de gestion intégrée des eaux pluviales.

Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat pluriannuel (2021-2023) avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) qui accompagne financièrement, la transition écologique et l’adaptation au changement climatique de son territoire dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux naturels aquatiques.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du futur Plan Eau du Grand Chalon qui vise à préserver la ressource en eau ainsi que dans le nouveau zonage des eaux pluviales adopté le 5 mars 2024 par la collectivité. Ce document contraint les porteurs de projets à gérer localement les eaux pluviales par infiltration pour près de 80% des précipitations annuelles.

Le site du Pôle Environnement constitue ainsi une vitrine pour aider les aménageurs à intégrer cette nouvelle façon de gérer les eaux pluviales sans canalisation. La désimperméabilisation et la déconnexion des eaux pluviales apportent de nombreux bénéfices : elle permet de végétaliser le site, de réduire les îlots de chaleur, d'offrir un environnement agréable aux agents et au public, et de reconstituer le cycle naturel des eaux pluviales.

Toutes les eaux de toiture et de voirie sont renvoyées vers des surfaces perméables favorisant l'infiltration. Il peut s'agir d'espaces verts ou de places de stationnement perméables.

Les particularités novatrices du projet

La couche de fondation de la voirie est constituée de matériaux granulaires avec des vides d'air permettant de stocker l'eau sur une épaisseur de 50 cm. Ils forment un massif drainant comparable au ballast de voies SNCF. On parle de chaussée réservoir. L'eau pluviale est stockée à l'intérieur et renvoyée au milieu naturel par infiltration dans le sol. Les toitures des bâtiments sont raccordées dans le massif drainant sous voirie.

Le site devient un espace pédagogique et démonstratif pour les porteurs de projets (utilisation de revêtements de stationnement différents, alternance de surfaces imperméables, semi perméables, végétales. Dix récupérateurs d’eau de pluie assurent l’arrosage en continue au goutte à goutte des plantations en pied de façade.

Un dispositif de 7 points de mesures et d'un pluviomètre permet de contrôler le remplissage et la vidange des massifs drainants en fonction de la pluviométrie et de tirer des enseignements sur le fonctionnement des chaussées réservoir.

L’espace de détente des agents et le site d’animation compostage sont mis en valeur.

Le bilan de la désimperméabilisation/déconnexion des eaux pluviales

Sur les 9100m2 du Pôle environnement : 3 100m2 d’espace bâti (100% imperméabilisé) et 6 000m2 d’espace non bâti comprenant : 4 920m2 de voirie et 1 080m2 d’espaces verts. Surfaces déconnectées initiales : 12%.