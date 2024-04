A Varennes le Grand, l'olympisme sera de rigueur avec la mobilisation autour de Terre de Jeux

Une réunion a eu lieu au gymnase de Varennes-le-grand pour préparer la journée " Terre de jeux" prévue le 20 avril prochain afin de promouvoir les jeux olympiques de cet été.



Depuis le mois d'octobre 2023, les élus des 6 communes de l'Entente Plaine Sud, les bénévoles et Patrice Martin du Grand Chalon se retrouvent pour mettre en place l'organisation de cette journée. Cette réunion a permis de rassembler une quarantaine de personnes de toutes les associations participantes afin de faire un point sur leurs besoins, matériels, surfaces, horaires etc.

La journée du samedi 20 avril débutera le matin par une marche de 9 kms dans la commune de Varennes-le-grand, suivie de la cérémonie d'ouverture à 11h30, avec ensuite possibilité de repas sur place. Dès le début de l’après-midi, les diverses associations offriront au public présent des démonstrations, et pour certaines la possibilités de participer aux activités.

Le but de cette journée est de rassembler le monde associatif sportif et culturel, du judo en passant par l'escalade, le basket handisport jusqu'au club de dessin ou de photos. Tous les âges seront représentés et cette journée d'entente sera clôturée dans la bonne humeur, en chanson (Chorale Sâone Mélodie) et en musique (Fanfare Sevrey).